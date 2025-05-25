Финляндия вызвала посла РФ после возможного нарушения воздушного пространства
Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла РФ Павла Кузнецова для разъяснений в связи с вероятным нарушением воздушного пространства страны 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает финский вещатель Yle.
России будет вручена нота с требованием разъяснить ситуацию.
Финляндия подозревает два российских самолета в нарушении ее воздушного пространства у побережья города Порвоо на юге страны.
Министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что Финляндия серьезно относится к этому инциденту, а пограничная полиция Финского залива уже начала предварительное расследование.
В прошлый раз российский самолет нарушил границу Финляндии в феврале: судно находилось в воздушном пространстве страны в районе Финского залива в течение нескольких минут.
- Истребители НАТО, выполняющие функции воздушного патрулирования в странах Балтии, в середине апреля дважды взлетали для идентификации и сопровождения самолетов РФ, нарушивших правила полетов.
- 26 апреля сообщалось, что российский вертолет нарушил воздушное пространство Польши.