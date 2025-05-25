Фінляндія викликала посла РФ після можливого порушення повітряного простору

Росії буде вручено ноту з вимогою роз'яснити ситуацію

Посол Росії у Фінляндії Павло Кузнєцов (Фото: ресурс окупантів)

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла РФ Павла Кузнєцова для надання роз'яснень у зв'язку з ймовірним порушенням повітряного простору країни 23 травня. Про це повідомили у пресслужбі МЗС, передає фінський мовник Yle.

Росії буде вручено ноту з вимогою роз'яснити ситуацію.

Фінляндія підозрює два російські літаки у порушенні її повітряного простору біля узбережжя міста Порвоо на півдні країни.

Міністр оборони Антті Хяккянен заявляв, що Фінляндія серйозно ставиться до цього інциденту, а прикордонна поліція Фінської затоки уже розпочала попереднє розслідування.

Минулого разу російський літак порушив кордон Фінляндії у лютому: судно перебувало у повітряному просторі країни в районі Фінської затоки впродовж декількох хвилин.

Винищувачі НАТО, які виконують функції повітряного патрулювання в країнах Балтії, в середині квітня двічі злітали для ідентифікації та супроводу літаків РФ, які порушили правила польотів.

26 квітня повідомлялося, що російський гелікоптер порушив повітряний простір Польщі.