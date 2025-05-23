Фінляндія заявила, що два російські літаки порушили її повітряний простір

Російські Су-27 (Фото: ЕРА/ANATOLY MALTSEV)

Міністерство оборони Фінляндії заявило, що два російські літаки порушили повітряний простір країни. Гельсінкі проводять розслідування.

Як зазначили у фінському оборонному відомстві, два російські літаки порушили повітряний простір Фінляндії удень 23 травня у районі південного міста Порвоо – за 130 кілометрів від кордону з РФ.

"Ми серйозно ставимося до підозри про порушення кордону і ведемо розслідування", – заявив міністр оборони Антті Хякканен.

Напередодні, 22 травня, польське Міноборони заявило про перехоплення російського бомбардувальника Су-24, який "виконував небезпечні маневри". Росія регулярно порушує повітряні простори країн ЄС.