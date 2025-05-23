Винищувачі НАТО перехопили російський Су-24, що виконував небезпечні маневри над Балтикою

Літак Су-24 (Фото: ресурс окупантів)

У четвер, 22 травня, польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, його слова наводить RMF 24.

За його словами, у четвер увечері Об'єднане оперативне командування союзних сил НАТО в Європі видало наказ польській черговій парі перехопити літак Су-24 Збройних сил Росії. Він додав, що російський літак виконував небезпечні маневри.

"Ці маневри, виконані російським Су-24, показують, що дії були небезпечними й навмисними", – додав Косіняк-Камиш.

Чергова польська пара виявила літак, перехопила його й ефективно стримала. Інцидент стався у міжнародних водах Балтійського моря. Міністр наголосив, що польський контингент, дислокований у місті Шяуляй (Литва), проявив себе чудово.

26 квітня 2025 року повідомлялося, що російський гелікоптер порушив повітряний простір Польщі.

У Польщі пообіцяли "адекватно" відреагувати на організовані Росією та Білоруссю військові навчання "Захід-2025", що мають відбутися у вересні.