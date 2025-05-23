Истребители НАТО перехватили российский Су-24, выполнявший опасные маневры над Балтикой

Дежурная польская пара обнаружила самолет, перехватила его и эффективно сдержала, заявил глава Минобороны Польши

Самолет Су-24 (Фото: ресурс оккупантов)

В четверг, 22 мая, польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит RMF 24.

По его словам, в четверг вечером Объединенное оперативное командование союзных сил НАТО в Европе дало приказ дежурной польской паре перехватить самолет Су-24 Вооруженных сил России. Он добавил, что российский самолет выполнял опасные маневры.

"Эти маневры, выполненные российским Су-24, показывают, что действия были опасными и умышленными", — добавил Косиняк-Камыш.

Дежурная польская пара обнаружила самолет, перехватила его и эффективно сдержала. Инцидент произошел в международных водах Балтийского моря. Министр подчеркнул, что польский контингент, дислоцированный в городе Шяуляй (Литва), проявил себя отлично.

26 апреля 2025 года сообщалось, что российский вертолет нарушил воздушное пространство Польши.

В Польше пообещали "адекватно" отреагировать на организованные Россией и Беларусью военные учения "Запад-2025", которые должны пройти в сентябре.