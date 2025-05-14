Российский истребитель впервые в 2025 году нарушил воздушное пространство Эстонии
Российский истребитель накануне нарушил воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщил вещатель ERR со ссылкой на Генеральный штаб Министерства обороны страны.
По информации военных, во вторник, 13 мая, истребитель Су-35 Военно-воздушных сил России нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда. Инцидент длился менее одной минуты.
Истребитель не имел плана полета, а его транспондер был выключен. Кроме того, у самолета также не было двусторонней радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой.
На инцидент оперативно отреагировали истребители ВВС Португалии F-16, находившиеся на миссии НАТО по охране воздушного пространства региона в Эмари, и провели разведывательный полет.
Министерство иностранных дел страны вызвало в среду, 14 мая, временного поверенного по делам посольства России в Эстонии и вручило ему ноту.
Это было первое нарушение воздушного пространства Эстонии российским самолетом в этом году.
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