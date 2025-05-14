Российский истребитель впервые в 2025 году нарушил воздушное пространство Эстонии

МИД вызвал временного поверенного по делам посольства России в Эстонии и вручил ему ноту

Российский Су-35 (Фото: Wikipedia)

Российский истребитель накануне нарушил воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщил вещатель ERR со ссылкой на Генеральный штаб Министерства обороны страны.

По информации военных, во вторник, 13 мая, истребитель Су-35 Военно-воздушных сил России нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда. Инцидент длился менее одной минуты.

Истребитель не имел плана полета, а его транспондер был выключен. Кроме того, у самолета также не было двусторонней радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой.

На инцидент оперативно отреагировали истребители ВВС Португалии F-16, находившиеся на миссии НАТО по охране воздушного пространства региона в Эмари, и провели разведывательный полет.

Министерство иностранных дел страны вызвало в среду, 14 мая, временного поверенного по делам посольства России в Эстонии и вручило ему ноту.

Это было первое нарушение воздушного пространства Эстонии российским самолетом в этом году.