Шведские Gripen, патрулирующие небо НАТО из Польши, впервые поднимали из-за самолета РФ

Шведские Gripen базируются у Гданьска у побережья Балтийского моря

Российский самолет (Фото: Воздушное командование НАТО)

Шведские истребители Gripen, патрулирующие воздушное пространство НАТО с территории Польши, впервые поднимали из-за приближения российского самолета. Об этом сообщило Воздушное командование НАТО.

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"Впервые в рамках миссии усовершенствованного воздушного патрулирования НАТО шведские Gripen поднялись в воздух из-за присутствия российского самолета рядом с воздушным пространством НАТО", – говорится в сообщении.

В Воздушном командовании Альянса отметили, что шведские Gripen, базирующиеся в Мальборке под Гданьском вместе с британскими RAF демонстрируют бесперебойную интеграцию, защищая целостность территории НАТО 24/7/365.

Фото: Воздушное командование НАТО

Фото: Воздушное командование НАТО

4 февраля 2025 года норвежские истребители F-35 перехватили бомбардировочную оперативную группу российских самолетов на Крайнем Севере.

21 февраля французские истребители Rafale перехватили два российских самолета над Балтикой.