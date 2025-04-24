Шведские Gripen, патрулирующие небо НАТО из Польши, впервые поднимали из-за самолета РФ
Шведские истребители Gripen, патрулирующие воздушное пространство НАТО с территории Польши, впервые поднимали из-за приближения российского самолета. Об этом сообщило Воздушное командование НАТО.
"Впервые в рамках миссии усовершенствованного воздушного патрулирования НАТО шведские Gripen поднялись в воздух из-за присутствия российского самолета рядом с воздушным пространством НАТО", – говорится в сообщении.
В Воздушном командовании Альянса отметили, что шведские Gripen, базирующиеся в Мальборке под Гданьском вместе с британскими RAF демонстрируют бесперебойную интеграцию, защищая целостность территории НАТО 24/7/365.
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