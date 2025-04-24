Шведські Gripen, які патрулюють небо НАТО з Польщі, вперше підіймали через літак РФ – фото

Російський літак (Фото: Повітряне командування НАТО)

Шведські винищувачі Gripen, які патрулюють повітряний простір НАТО з території Польщі, вперше підіймали через наближення російського літака. Про це повідомило Повітряне командування НАТО.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Вперше у рамках місії вдосконаленого повітряного патрулювання НАТО шведські Gripen піднялися у повітря через присутність російського літака поруч із повітряним простором НАТО", – йдеться у повідомленні.

У Повітряному командуванні Альянсу наголосили, що шведські Gripen, які базуються у Мальборку під Гданськом разом із британськими RAF демонструють безперебійну інтеграцію, захищаючи цілісність території НАТО 24/7/365.

Фото: Повітряне командування НАТО

Фото: Повітряне командування НАТО

4 лютого 2025 року норвезькі винищувачі F-35 перехопили бомбардувальну оперативну групу російських літаків на Крайній Півночі.

21 лютого французькі винищувачі Rafale перехопили два російські літаки над Балтикою.