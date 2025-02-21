Французькі винищувачі перехопили російські літаки біля Латвії – фото

Йдеться про російські літаки Іл-78 та Іл-20М

Французькі винищувачі (Ілюстративне фото: Harish Tyagi/EPA)

Французькі винищувачі Rafale перехопили два російські літаки над Балтикою. Про це повідомив Об'єднаний штаб Збройних сил Франції й оприлюднив відповідні фото.

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Йдеться про російські літаки Іл-78 та Іл-20М, які рухалися, не дотримуючись міжнародних авіаційних правил. Винищувачі Rafale перехопили їх біля узбережжя Латвії.

"Франція залишається повністю відданою забезпеченню захисту повітряного простору", – зазначається у повідомленні.

Фото: Об'єднаний штаб Збройних сил Франції

Фото: Об'єднаний штаб Збройних сил Франції