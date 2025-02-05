НАТО перехопило російські бомбардувальники та винищувачі на Крайній Півночі
Норвезький F-35 (Фото: Збройні сили країни)

4 лютого норвезькі винищувачі F-35 перехопили бомбардувальну оперативну групу російських літаків на Крайній Півночі. Про це повідомило Повітряне командування НАТО.

Два літаки F-35 піднялися в повітря, коли два російські бомбардувальники Ту-95 у супроводженні стількох же винищувачів Су-33 пролетіли поблизу повітряного простору НАТО.

Норвезькі льотчики швидко виявили та ідентифікували російські літаки, зберігали "безпечну, але пильну" дистанцію, що дозволило їм уважно стежити за переміщеннями повітряних суден РФ, зазначили в Альянсі.

"Розширені спроможності F-35 дозволили їм [льотчикам] зібрати важливу інформацію і гарантувати, що російські повітряні судна не порушать повітряний простір НАТО", – розповіли у повідомленні.

Російський Ту-95 (Фото: Повітряні сили Норвегії)
Російський Ту-95 (Фото: Повітряні сили Норвегії)
Російський Су-33 (Фото: Повітряні сили Норвегії)
Російський Су-33 (Фото: Повітряні сили Норвегії)
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