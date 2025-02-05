НАТО перехопило російські бомбардувальники та винищувачі на Крайній Півночі

Два Ту-95 у супроводженні стількох же Су-33 пролетіли поблизу повітряного простору Альянсу

Норвезький F-35 (Фото: Збройні сили країни)

4 лютого норвезькі винищувачі F-35 перехопили бомбардувальну оперативну групу російських літаків на Крайній Півночі. Про це повідомило Повітряне командування НАТО.

Два літаки F-35 піднялися в повітря, коли два російські бомбардувальники Ту-95 у супроводженні стількох же винищувачів Су-33 пролетіли поблизу повітряного простору НАТО.

Норвезькі льотчики швидко виявили та ідентифікували російські літаки, зберігали "безпечну, але пильну" дистанцію, що дозволило їм уважно стежити за переміщеннями повітряних суден РФ, зазначили в Альянсі.

"Розширені спроможності F-35 дозволили їм [льотчикам] зібрати важливу інформацію і гарантувати, що російські повітряні судна не порушать повітряний простір НАТО", – розповіли у повідомленні.

Російський Ту-95 (Фото: Повітряні сили Норвегії)

Російський Су-33 (Фото: Повітряні сили Норвегії)

17 грудня 2024 року Нідерланди разом із Фінляндією та Швецією своїми винищувачами перехопили російські літаки над Балтійським морем.

27 січня Міноборони Литви повідомило, що за минулий тиждень винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір країн Балтії, п'ять разів підіймалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, що порушили правила польотів.