НАТО перехватило российские бомбардировщики и истребители на Крайнем Севере
Норвежский F-35 (Фото: Вооруженные силы страны)

4 февраля норвежские истребители F-35 перехватили бомбардировочную оперативную группу российских самолетов на Крайнем Севере. Об этом сообщило Воздушное командование НАТО.

Два самолета F-35 поднялись в воздух, когда два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении стольких же истребителей Су-33 пролетели вблизи воздушного пространства НАТО.

Норвежские летчики быстро обнаружили и идентифицировали российские самолеты, сохраняли "безопасную, но бдительную" дистанцию, что позволило им внимательно следить за перемещениями воздушных судов РФ, отметили в Альянсе.

"Расширенные возможности F-35 позволили им [летчикам] собрать важную информацию и гарантировать, что российские воздушные суда не нарушат воздушное пространство НАТО", – рассказали в сообщении.

Российский Ту-95 (Фото: Воздушные силы Норвегии)
Российский Ту-95 (Фото: Воздушные силы Норвегии)
Российский Су-33 (Фото: Воздушные силы Норвегии)
Российский Су-33 (Фото: Воздушные силы Норвегии)
Читайте также
НАТО впервые задействовало норвежские F-35 в Польше во время массированной атаки по Украине
натоистребителинорвегияf-35крайний север