НАТО перехватило российские бомбардировщики и истребители на Крайнем Севере

Два Ту-95 в сопровождении стольких же Су-33 пролетели у воздушного пространства Альянса

Норвежский F-35 (Фото: Вооруженные силы страны)

4 февраля норвежские истребители F-35 перехватили бомбардировочную оперативную группу российских самолетов на Крайнем Севере. Об этом сообщило Воздушное командование НАТО.

Два самолета F-35 поднялись в воздух, когда два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении стольких же истребителей Су-33 пролетели вблизи воздушного пространства НАТО.

Норвежские летчики быстро обнаружили и идентифицировали российские самолеты, сохраняли "безопасную, но бдительную" дистанцию, что позволило им внимательно следить за перемещениями воздушных судов РФ, отметили в Альянсе.

"Расширенные возможности F-35 позволили им [летчикам] собрать важную информацию и гарантировать, что российские воздушные суда не нарушат воздушное пространство НАТО", – рассказали в сообщении.

Российский Ту-95 (Фото: Воздушные силы Норвегии)

Российский Су-33 (Фото: Воздушные силы Норвегии)

17 декабря 2024 года Нидерланды вместе с Финляндией и Швецией своими истребителями перехватили российские самолеты над Балтийским морем.

27 января Минобороны Литвы сообщило, что за прошедшую неделю истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии, пять раз поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.