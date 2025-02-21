Французские истребители перехватили российские самолеты возле Латвии – фото
Французские истребители Rafale перехватили два российских самолета над Балтикой. Об этом сообщил Объединенный штаб Вооруженных сил Франции и обнародовал соответствующие фото.
Речь идет о российских самолетах Ил-78 и Ил-20М, которые двигались, не соблюдая международных авиационных правил. Истребители Rafale перехватили их у побережья Латвии.
"Франция остается полностью приверженной обеспечению защиты воздушного пространства", – отмечается в сообщении.
- 17 декабря 2024 года Нидерланды вместе с Финляндией и Швецией своими истребителями перехватили российские самолеты над Балтийским морем.
- 4 февраля 2025 года норвежские истребители F-35 перехватили бомбардировочную оперативную группу российских самолетов на Крайнем Севере.