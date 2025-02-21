Французские истребители перехватили российские самолеты возле Латвии – фото

Речь идет о российских самолетах Ил-78 и Ил-20М

Французские истребители (Иллюстративное фото: Harish Tyagi/EPA)

Французские истребители Rafale перехватили два российских самолета над Балтикой. Об этом сообщил Объединенный штаб Вооруженных сил Франции и обнародовал соответствующие фото.

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Речь идет о российских самолетах Ил-78 и Ил-20М, которые двигались, не соблюдая международных авиационных правил. Истребители Rafale перехватили их у побережья Латвии.

"Франция остается полностью приверженной обеспечению защиты воздушного пространства", – отмечается в сообщении.

Фото: Объединенный штаб Вооруженных сил Франции

Фото: Объединенный штаб Вооруженных сил Франции