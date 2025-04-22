Швеція разом із трьома країнами Європи хоче закупити кілька сотень БМП

БМП CV90 (Фото: wikimedia)

Швеція разом із ще трьома країнами розглядає можливість закупити кілька сотень бойових машин піхоти CV90. Про це сказав прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон на пресконференції з литовським колегою Гінтаутасом Палуцкасом, повідомляє Reuters.

Йдеться про спільну купівлю з Литвою, Норвегією та Фінляндією. Наразі країни готують заяву про наміри співпраці із закупівлі військової техніки.

Також наголошується, що країни Північної Європи та Балтії, п'ять із яких межують із Росією, збільшують витрати на оборону. Причини – вторгнення Росії в Україну та вимоги США до європейських членів НАТО взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку.

"Ми ще не ухвалили всіх рішень, але чим швидше ми їх ухвалимо, тим швидше вони будуть доведені до відома національних збройних сил. Ми обговорюємо як мінімум кілька сотень транспортних засобів, і вони досить дорогі", – сказав Крістерссон.

БМП CV90 виробляє шведське дочірнє підприємство британської BAE Systems, яка є найбільшою оборонною компанією Європи. Вартість однієї машини – до $12 млн.