Законодавці США наполягають на збереженні чисельності американських військ в Європі

Чинні чисельність і потужність збройних сил США за допомогою внесків союзників зараз "стримують Росію", вважає топгенерал Крістофер Каволі

Крістофер Каволі (Фото: Stephanie Lecocq / EPA)

Члени Комітету з питань збройних сил Палати представників від Республіканської та Демократичної партій висловили різку критику щодо повідомлень про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити американські сили в Європі. Про це повідомило агентство Associated Press.

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Конгресмен Майкл Роджерс, голова групи, заявив, що США не повинні скорочувати чисельність своїх військ в Європі, і додав, що він виступає проти будь-яких планів щодо відмови США від командування НАТО. США історично обіймають посаду верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR).

"Лідерство США в НАТО має важливе значення для забезпечення того, щоб американські збройні сили, включно з нашою ядерною зброєю, завжди залишалися під командуванням США", – сказав Роджерс на початку слухань з головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі.

Конгресмен Майкл Тернер з Огайо додав, що "ідіотизм самого факту обговорення" відмови від ролі в SACEUR "просто за межею мого розуміння".

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Каволі повідомив комітету, що він рекомендував зберегти поточну чисельність військ. Він сказав, що скорочення американського контингенту у Європі збільшить час, який знадобиться американським військовим для реагування на будь-яку кризу там.

"Очевидно, що переміщення речей на інший бік Атлантики збільшує часопросторовий виклик", – сказав Каволі, додавши, що чинні чисельність і потужність збройних сил США за допомогою внесків союзників зараз "стримують Росію".

Відповідаючи на запитання представника Конгресу Дона Бейкона, чи розглядає адміністрація Трампа плани вивести дві ротаційні бригади з Європи, Каволі сказав, що кількість військ постійно перевіряється. Він акцентував, що дискусії загалом точаться навколо готовності та проблем модернізації військових служб.

Бейкон відповів, що будь-яке скорочення було б серйозною помилкою й ознакою слабкості Америки.

Конгресмен Адам Сміт, провідний демократ комітету, також закликав США підтримувати Європу та Україну, розкритикував Трампа, заявивши, що той надав повноваження російському диктатору Володимиру Путіну.

Каволі сказав, що союзники по НАТО "інвестують в оборону такими темпами, яких ми не бачили з часів холодної війни", і що з початку повномасштабної війни в Україні загалом відбулося зростання на 40%.

У матеріалі йдеться, що за останні роки в Європі перебували приблизно 100 000 військових США, що на 20 000 більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

19 березня 2025 року канал NBC News повідомляв, що США розглядають можливість відмовитися від командування НАТО. Це може означати перший крок до виходу з Альянсу.

28 березня генерал НАТО заявив, що Альянс не має планів щодо скорочення присутності військ у Європі.

3 квітня Рютте заявив, що США не планують негайно виводити свої війська з Європи, попри вимоги до країн блоку самостійно дбати про свою безпеку.

8 квітня NBC News писав, що Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових США із Європи.