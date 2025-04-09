У Міноборони Румунії заявили, що не отримували інформації про плани США вивести війська

8 квітня телеканал NBC News писав, що Пентагон розглядає виведення до 10 000 військових США зі Східної Європи

Солдати США (Ілюстративне фото: Darek Delmanowicz/EPA)

Румунія "не отримувала жодної офіційної інформації" щодо планів Сполучених Штатів вивести свої війська з країни. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, передає газета The Guardian.

Наразі в країні перебувають близько 1700 американських військових. На запитання щодо виведення контингенту у Міноборони Румунії заявили, що "не отримували жодної офіційної інформації" щодо планів США.

Водночас в оборонному відомстві наголосили, що Румунія виділила 2,5 млрд євро на модернізацію та розширення 57-ї авіабази "Міхай Когелнічану", яку використовують американські військовослужбовці.

"Румунія була однією з перших країн-союзників, яка збільшила свій оборонний бюджет до понад 2% ВВП, постійно перевищуючи зобов’язання інвестувати мінімум 20% у сучасні технології, що демонструє нашу тверду позицію взяти на себе дедалі важливіші обов’язки у сфері безпеки", – йдеться у повідомленні.

Напередодні телеканал NBC News писав, що Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових США із Європи. Зокрема, це стосується Польщі та Румунії, куди 46-й президент США Джо Байден спрямував додатковий контингент у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

19 березня 2025 року NBC News повідомляло, що США розглядають можливість відмовитися від командування НАТО. Це може означати перший крок до виходу з Альянсу.

28 березня генерал НАТО заявив, що Альянс не має планів щодо скорочення присутності військ у Європі.

3 квітня Рютте заявив, що США не планують негайно виводити свої війська з Європи, попри вимоги до країн блоку самостійно дбати про свою безпеку.