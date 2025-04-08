США передислоковують своїх військових з ключового хабу допомоги Україні у польській Ясьонці

Робота зі сприяння військовій допомозі Україні через Ясьонку триватиме під керівництвом Польщі та НАТО, повідомило командування США

Хаб в Ясьонці (Ілюстративне фото: Darek Delmanowicz/EPA)

Армія Сполучених Штатів оголосила про планове переміщення американської військової техніки та персоналу з Ясьонки (Польща) на інші об’єкти в країні. Про це йдеться у повідомленні командування США у Європі та Африці.

Передислокація є частиною ширшої стратегії оптимізації військових операцій США, підвищення рівня підтримки союзників і партнерів, а також підвищення ефективності, йдеться у заяві військових.

Рішення передислокувати війська та обладнання відображає місяці оцінки та планування, тісно координовані з польською стороною та союзниками по НАТО.

"Важлива робота зі сприяння військовій допомозі Україні через Ясьонку триватиме під керівництвом Польщі та НАТО за підтримки спрощеного військового складу США. Польща та її союзники підтримуватимуть надійну захисну інфраструктуру навколо цього важливого місця", – йдеться у заяві командування.

У 2022 році війська США встановили тимчасову присутність в Ясьонці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це місце не є постійною польською військовою базою, але воно використовується США, НАТО та силами партнерів протягом трьох років.

"Після трьох років роботи в Ясьонці це – можливість правильно оцінити наш слід і заощадити американським платникам податків десятки мільйонів доларів на рік", – заявив командувач армії США в Європі та Африці Крістофер Донаг'ю.

ДОВІДКА Американські військові прибули на аеродром під Жешувом з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Відтоді хаб в Ясьонці став ключовим логістичним вузлом для технічної підтримки, яку партнери надають Україні. Як особливо важлива локація, вона була прикрита комплексами Patriot. Спочатку підтримка України в рамках так званого формату Рамштайн контролювалася США. Після саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році відповідальність за координацію допомоги Україні перейшла до Альянсу.