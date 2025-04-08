США передислоцируют своих военных из ключевого хаба помощи Украине в польской Ясенке

Работа по содействию военной помощи Украине через Ясенку будет продолжаться под руководством Польши и НАТО, сообщило командование США

Хаб в Ясенке (Иллюстративное фото: Darek Delmanowicz/EPA)

Армия Соединенных Штатов объявила о плановом перемещении американской военной техники и персонала из Ясенки (Польша) на другие объекты в стране. Об этом говорится в сообщении командования США в Европе и Африке.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Передислокация является частью более широкой стратегии оптимизации военных операций США, повышения уровня поддержки союзников и партнеров, а также повышения эффективности, говорится в заявлении военных.

Решение передислоцировать войска и оборудование отражает месяцы оценки и планирования, тесно координированные с польской стороной и союзниками по НАТО.

"Важная работа по содействию военной помощи Украине через Ясенку будет продолжаться под руководством Польши и НАТО при поддержке упрощенного военного состава США. Польша и ее союзники будут поддерживать надежную защитную инфраструктуру вокруг этого важного места", – говорится в заявлении командования.

В 2022 году войска США установили временное присутствие в Ясенке после полномасштабного вторжения России в Украину. Это место не является постоянной польской военной базой, но она используется США, НАТО и силами партнеров в течение трех лет.

"После трех лет работы в Ясенке это – возможность правильно оценить наш след и сэкономить американским налогоплательщикам десятки миллионов долларов в год", – заявил командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью.

СПРАВКА Американские военные прибыли на аэродром под Жешувом с началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. С тех пор хаб в Ясенке стал ключевым логистическим узлом для технической поддержки, которую партнеры оказывают Украине. Как особенно важная локация, она была прикрыта комплексами Patriot. Первоначально поддержка Украины в рамках так называемого формата Рамштайн контролировалась США. После саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году ответственность за координацию помощи Украине перешла к Альянсу.