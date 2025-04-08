NBC: Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 000 военных США из Восточной Европы

В настоящее время в Европе дислоцируются около 80 000 американских военных

Военные США (Иллюстративное фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

Высокопоставленные должностные лица Пентагона рассматривают предложение вывести до 10 000 военных США из Восточной Европы. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на шестерых неназванных американских и европейских чиновников, осведомленных в этом вопросе.

Рассматриваемые для сокращения подразделения являются частью 20 000 военнослужащих, которые администрация 46-го президента США Джо Байдена направила в 2022 году для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной, после полномасштабного вторжения России. Цифры еще обсуждаются, но предложение может предусматривать вывод до половины сил, отправленных предыдущей администрацией.

Внутренние дискуссии по сокращению количества американских войск в Румынии и Польше проходят в то время, когда президент США Дональд Трамп пытается убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прекращение огня, отметили журналисты.

Если Пентагон примет соответствующее решение, это усугубит опасения, что США отказываются от своих давних союзников в Европе, которые рассматривают Россию как угрозу, заявили европейские чиновники.

Администрация Трампа ясно дала понять, что хочет, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за собственную оборону, позволив США сосредоточить свои военные ресурсы на Китае и других приоритетах.

Представитель Пентагона не ответил на запрос о комментарии.

"Президент постоянно пересматривает развертывание и приоритеты, чтобы убедиться, что Америка прежде всего", – сказал спикер Совета национальной безопасности Брайан Хьюз в заявлении NBC News.

Приблизительно 80 000 американских военных дислоцируются в Европе. После того как Россия начала полномасштабную войну против Украины, законодатели обеих партий поддержали мощное военное присутствие США на восточном фланге НАТО, видя в этом важный сигнал Путину о том, что Соединенные Штаты остаются верными защите этих государств.