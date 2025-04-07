Европе нужна "дорожная карта" от США по выводу войск – министр обороны Финляндии

Антти Хяккянен (Фото: Tomi Hanninen/EPA)

Европейские союзники по НАТО должны иметь "четкую дорожную карту", где будет прописано, как будет происходить любой выход войск Соединенных Штатов с континента. Об этом в интервью изданию Politico сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

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"Нам нужен какой-то общий план с американцами по дорожной карте, если американцы изменят баланс в тихоокеанском регионе в обычных оборонных возможностях", — сказал глава Минобороны Финляндии после неформальной встречи глав оборонных ведомств государств Европейского Союза в Варшаве.

Он призвал к "четкой дорожной карте" от Вашингтона, "чтобы не было окна возможностей для России что-нибудь попробовать", и сказал, что планы США должны координироваться с инициативами ЕС по усилению обороноспособности блока.

Медиа заметило, что комментарии Хаккянена перекликаются с заявлением министра обороны Германии Бориса Писториуса, который в прошлом месяце попросил своего американского коллегу Пита Хегсета "разработать дорожную карту, чтобы избежать пробелов в возможностях, постепенно организовать распределение бремени, чтобы знать, кто что делает" в случае, если США перебросят силы из Европы в Индо-Тихоокеанский регион.

В то же время Хяккянен добавил, что понимает аргументы Штатов о необходимости "переориентации" на Азию из-за наращивания Китаем военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, выход войск США из Европы может представлять опасность для континента, а особенно для соседей России, уточнил он.