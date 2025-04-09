В Минобороны Румынии заявили, что не получали информацию о планах США вывести войска

Солдаты США (Иллюстративное фото: Darek Delmanowicz/EPA)

Румыния "не получала никакой официальной информации" о планах Соединенных Штатов вывести свои войска из страны. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, передает газета The Guardian.

В настоящее время в стране находятся около 1700 американских военных. На вопрос о выводе контингента в Минобороны Румынии заявили, что "не получали никакой официальной информации" о планах США.

В то же время в оборонном ведомстве подчеркнули, что Румыния выделила 2,5 млрд евро на модернизацию и расширение 57-й авиабазы "Михай Когелничана", которую используют американские военнослужащие.

"Румыния была одной из первых стран-союзников, которая увеличила свой оборонный бюджет до более чем 2% ВВП, постоянно превышая обязательство инвестировать минимум 20% в современные технологии, что демонстрирует нашу твердую позицию взять на себя все более важные обязанности в сфере безопасности", – говорится в сообщении.

Накануне телеканал NBC News писал, что Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 000 военных США из Европы. В частности, это касается Польши и Румынии, куда 46-й президент США Джо Байден направил дополнительный контингент в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

19 марта 2025 года NBC News сообщало, что США рассматривают возможность отказаться от командования НАТО. Это может означать первый шаг к выходу из Альянса.

28 марта генерал НАТО заявил, что у Альянса нет планов по сокращению присутствия войск в Европе.

3 апреля Рютте заявил, что США не планируют немедленно выводить свои войска из Европы, несмотря на требования к странам блока самостоятельно заботиться о своей безопасности.