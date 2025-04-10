Законодатели США настаивают на сохранении численности американских войск в Европе

Кристофер Каволи (Фото: Stephanie Lecocq / EPA)

Члены Комитета по вооруженным силам Палаты представителей от Республиканской и Демократической партий выразили резкую критику по поводу сообщений о том, что администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить американские силы в Европе. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Конгрессмен Майкл Роджерс, глава группы, заявил, что США не должны сокращать численность своих войск в Европе, и добавил, что он выступает против каких-либо планов по отказу США от командования НАТО. США исторически занимают должность верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR).

"Лидерство США в НАТО имеет важное значение для обеспечения того, чтобы американские вооруженные силы, в частности наше ядерное оружие, всегда оставались под командованием США", – сказал Роджерс в начале слушаний с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

Конгрессмен Майкл Тернер из Огайо добавил, что "идиотизм самого факта обсуждения" отказа от роли в SACEUR "просто за пределом моего понимания".

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Каволи сообщил комитету, что он рекомендовал сохранить нынешнюю численность войск. Он сказал, что сокращение американского контингента в Европе увеличит время, которое понадобится американским военным для реагирования на любой там кризис.

"Очевидно, что перемещение вещей на другую сторону Атлантики увеличивает временно-пространственный вызов", — сказал Каволи, добавив, что действующие численность и мощность вооруженных сил США с помощью вкладов союзников сейчас "сдерживают Россию".

Отвечая на вопрос представителя Конгресса Дона Бэйкона, рассматривает ли администрация Трампа планы вывести две ротационные бригады из Европы, Каволи сказал, что количество войск постоянно проверяется. Он акцентировал, что дискуссии в целом ведутся вокруг готовности и проблем модернизации военных служб.

Бейкон ответил, что любое сокращение было бы серьезной ошибкой и признаком слабости Америки.

Конгрессмен Адам Смит, ведущий демократ комитета, также призвал США поддерживать Европу и Украину, раскритиковал Трампа, заявив, что тот предоставил полномочия российскому диктатору Владимиру Путину.

Каволи сказал, что союзники по НАТО "инвестируют в оборону такими темпами, каких мы не видели со времен холодной войны", и что с начала полномасштабной войны в Украине в целом произошел рост на 40%.

В материале говорится, что за последние годы в Европе находились около 100 000 военных США, что на 20 000 больше, чем до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

19 марта 2025 года канал NBC News сообщал, что США рассматривают возможность отказаться от командования НАТО. Это может означать первый шаг к выходу из Альянса.

28 марта генерал НАТО заявил, что у Альянса нет планов по сокращению присутствия войск в Европе.

3 апреля Рютте заявил, что США не планируют немедленно выводить свои войска из Европы, несмотря на требования к странам блока самостоятельно заботиться о своей безопасности.

8 апреля NBC News писал, что Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 000 военных США из Европы.