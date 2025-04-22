Швеция вместе с тремя странами Европы хочет закупить несколько сотен БМП

БМП CV90 (Фото: wikimedia)

Швеция вместе с еще тремя странами рассматривает возможность закупить несколько сотен боевых машин пехоты CV90. Об этом сказал премьер-министр страны Ульф Кристерссон на пресс-конференции с литовским коллегой Гинтаутасом Палуцкасом, передает Reuters.

Речь идет о совместной покупке с Литвой, Норвегией и Финляндией. Сейчас страны готовят заявление о намерениях сотрудничества по закупке военной техники.

Также отмечается, что страны Северной Европы и Балтии, пять из которых граничат с Россией, увеличивают расходы на оборону. Причины – вторжение России в Украину и требования США к европейским членам НАТО взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.

"Мы еще не приняли всех решений, но чем быстрее мы их примем, тем быстрее они будут доведены до сведения национальных вооруженных сил. Мы обсуждаем как минимум несколько сотен транспортных средств, и они довольно дорогие", – сказал Кристерссон.

БМП CV90 производит шведское дочернее предприятие британской BAE Systems, которая является крупнейшей оборонной компанией Европы. Стоимость одной машины – до $12 млн.