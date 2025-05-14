Російський винищувач вперше у 2025 році порушив повітряний простір Естонії
Російський винищувач напередодні порушив повітряний простір Естонії. Про це повідомив мовник ERR із посиланням на Генеральний штаб Міністерства оборони країни.
За інформацією військових, у вівторок, 13 травня, винищувач Су-35 Військово-повітряних сил Росії порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда. Інцидент тривав менше однієї хвилини.
Винищувач не мав плану польоту, а його транспондера було вимкнено. Крім того, у літака також не було двостороннього радіозв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.
На інцидент оперативно відреагували винищувачі ВПС Португалії F-16, які перебували на місії НАТО з охорони повітряного простору регіону в Емарі, та провели розвідувальний політ.
Міністерство закордонних справ країни викликало у середу, 14 травня, тимчасового повіреного у справах посольства Росії в Естонії та вручило йому ноту.
Це було перше порушення повітряного простору Естонії російським літаком цього року.
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