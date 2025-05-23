"Східний щит". Польські військові показали укріплення на кордоні з Росією – фото

Загородження презентували у селі Рутка, що в гміні Барчани Кентшинського повіту

Фото: Томаш Ващук/PAP

Польські військові показали ділянку інженерного загородження на кордоні з Росією, яке реалізується в рамках програми "Східний щит". Про це повідомляє RMF 24.

Загородження презентували у селі Рутка, що в гміні Барчани Кентшинського повіту. Їх зводять у межах Національної програми стримування та оборони під назвою "Східний щит".

На заході був присутній заступник начальника Генерального штабу Війська Польського генерал-лейтенант Станіслав Чоснек. Він наголосив, що Польща, як держава, яка себе поважає, має власний план оборонної підготовки.

"Безпекове середовище в нашому регіоні значно погіршилося. Ми перебуваємо в стані гібридної війни, і ми діємо на випередження <...> Розширення "Східного щита" вздовж кордону з Росією відбувається в Рутці, але ми робимо те саме вздовж кордону з Білоруссю і в районі України", – сказав він.

Він додав, що хоча інженерні укріплення — найвидиміша частина, "програма "Східний щит" є багатогранною".

Генерал також пояснив, що програма охоплює багато напрямів: розвідку, систему попередження, хімічний захист, логістику, військову оборону, забезпечення мобільності та протидію ворожій мобільності. Крім того, передбачена адаптація медичної інфраструктури для потреб війська в цьому регіоні.

Військові тісно співпрацюють із державними установами, місцевою владою, а також з міністерствами сільського господарства, інфраструктури та цифровізації.

Фото: РАР

Фото: РАР

Фото: РАР

Фото: РАР

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