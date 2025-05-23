"Восточный щит". Польские военные показали укрепления на границе с Россией – фото
Польские военные показали участок инженерного заграждения на границе с Россией, которое реализуется в рамках программы "Восточный щит". Об этом сообщает RMF 24.
Заграждение презентовали в селе Рутка в гмине Барчаны Кентшинского повята. Их возводят в рамках Национальной программы сдерживания и обороны под названием "Восточный щит".
На мероприятии присутствовал заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал-лейтенант Станислав Чоснек. Он подчеркнул, что Польша, как уважающее себя государство, имеет собственный план оборонной подготовки.
"Безопасная среда в нашем регионе значительно ухудшилась. Мы находимся в состоянии гибридной войны, и мы действуем на опережение <...> Расширение "Восточного щита" вдоль границы с Россией происходит в Рутке, но мы делаем то же вдоль границы с Беларусью и в районе Украины", – сказал он.
Он добавил, что хотя инженерные укрепления – самая видная часть, "программа "Восточный щит" многогранна".
Генерал также пояснил, что программа охватывает многие направления: разведку, систему предупреждения, химическую защиту, логистику, военную оборону, обеспечение мобильности и противодействие вражеской мобильности. Кроме того, предусмотрена адаптация медицинской инфраструктуры для нужд войск в этом регионе.
Военные тесно сотрудничают с государственными учреждениями, местными властями, а также с министерствами сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровизации.
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