США хотят от членов НАТО четкого плана по увеличению оборонных бюджетов

Дональд Трамп неоднократно выступал с требованием к государствам Альянса, чтобы они тратили на оборонные нужды 5% от ВВП

Мэттью Уитакер (Фото: Peter Foley/EPA)

Соединенные Штаты хотят от членов Альянса четкого плана по увеличению расходов на оборону. Об этом сообщил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg Television.

По его словам, Альянс должен представить четкие шаги по достижению целевого показателя расходов на оборону в размере 5% с упором на "жесткие оборонные возможности", упоминая требование президента США Дональда Трампа.

"Нам нужно что-то, отличающееся от обещания, согласованного на саммите в Уэльсе в 2014 году, где все согласились на то, чтобы 2% ВВП тратилось на оборону", – сказал Уитакер.

"Нам нужны четкие шаги для достижения этой цели, и в то же время мы должны убедиться, что все наши союзники понимают, что речь должна идти в первую очередь о возможности жесткой обороны", – продолжил посол.

Медиа пишет, что, вероятно, лидеры НАТО подпишут новое целевое соглашение о расходах на саммите в Гааге, включая предложения по выделению 3,5% ВВП на основную оборону и 1,5% на оборонные сферы к 2032 году.