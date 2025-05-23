США хотят от членов НАТО четкого плана по увеличению оборонных бюджетов
Соединенные Штаты хотят от членов Альянса четкого плана по увеличению расходов на оборону. Об этом сообщил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg Television.
По его словам, Альянс должен представить четкие шаги по достижению целевого показателя расходов на оборону в размере 5% с упором на "жесткие оборонные возможности", упоминая требование президента США Дональда Трампа.
"Нам нужно что-то, отличающееся от обещания, согласованного на саммите в Уэльсе в 2014 году, где все согласились на то, чтобы 2% ВВП тратилось на оборону", – сказал Уитакер.
"Нам нужны четкие шаги для достижения этой цели, и в то же время мы должны убедиться, что все наши союзники понимают, что речь должна идти в первую очередь о возможности жесткой обороны", – продолжил посол.
Медиа пишет, что, вероятно, лидеры НАТО подпишут новое целевое соглашение о расходах на саммите в Гааге, включая предложения по выделению 3,5% ВВП на основную оборону и 1,5% на оборонные сферы к 2032 году.
- 3 апреля 2025 года Рубио заявил, что страны-члены НАТО, включая США, должны увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП.
- 4 апреля он сказал, что члены НАТО должны привлекать больше средств на оборону, ведь "это не деньги, а возможности".