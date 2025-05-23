США хочуть від членів НАТО чіткого плану щодо збільшення оборонних бюджетів

Дональд Трамп неодноразово виступав із вимогою до держав Альянсу, щоб вони витрачали на оборонні потреби 5% від ВВП

Метью Вітакер (Фото: Peter Foley/EPA)

Сполучені Штати хочуть від членів Альянсу чіткого плану щодо збільшення видатків на оборону. Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Bloomberg Television.

За його словами, Альянс має представити чіткі кроки для досягнення цільового показника видатків на оборону у розмірі 5% з упором на "жорсткі оборонні можливості", згадуючи вимогу президента США Дональда Трампа.

"Нам потрібно щось, що відрізняється від обіцянки, погодженої на саміті в Уельсі у 2014 році, де всі погодилися на те, щоб 2% ВВП витрачалося на оборону", – сказав Вітакер.

"Нам потрібні чіткі кроки для досягнення цієї мети, і водночас ми повинні переконатися, що всі наші союзники розуміють, що має йтися в першу чергу про можливості жорсткої оборони", – продовжив посол.

Медіа пише, що, ймовірно, лідери НАТО підпишуть нову цільову угоду щодо витрат під час саміту в Гаазі, включно з пропозиціями щодо виділення 3,5% ВВП на основну оборону й 1,5% на оборонні сфери до 2032 року.