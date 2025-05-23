США хочуть від членів НАТО чіткого плану щодо збільшення оборонних бюджетів
Сполучені Штати хочуть від членів Альянсу чіткого плану щодо збільшення видатків на оборону. Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Bloomberg Television.
За його словами, Альянс має представити чіткі кроки для досягнення цільового показника видатків на оборону у розмірі 5% з упором на "жорсткі оборонні можливості", згадуючи вимогу президента США Дональда Трампа.
"Нам потрібно щось, що відрізняється від обіцянки, погодженої на саміті в Уельсі у 2014 році, де всі погодилися на те, щоб 2% ВВП витрачалося на оборону", – сказав Вітакер.
"Нам потрібні чіткі кроки для досягнення цієї мети, і водночас ми повинні переконатися, що всі наші союзники розуміють, що має йтися в першу чергу про можливості жорсткої оборони", – продовжив посол.
Медіа пише, що, ймовірно, лідери НАТО підпишуть нову цільову угоду щодо витрат під час саміту в Гаазі, включно з пропозиціями щодо виділення 3,5% ВВП на основну оборону й 1,5% на оборонні сфери до 2032 року.
- 3 квітня 2025 року Рубіо заявив, що країни-члени НАТО, включно зі США, мають підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП.
- 4 квітня він сказав, що члени НАТО повинні залучати більше коштів на оборону, адже "це не про гроші, а про можливості".