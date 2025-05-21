НАТО бракує досвіду у веденні сучасної війни, він є тільки в України та Росії – Павел

Чеський президент заявив, що західні країни "вивчають уроки з поля бою в Україні"

Петр Павел (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

У НАТО недостатньо досвіду у веденні сучасної війни, він є тільки у Росії та України. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає DW.

За його словами, попри те, що за останні 10 років у НАТО відбулися значні "зміни" та "адаптація до нових ситуацій", його боєздатність залишається недостатньою.

Чеський президент переконаний, що Альянс готовий для серйозних воєнних дій "з багатьма обмеженнями". За його словами, на прикладі російсько-української війни світ побачив, що сучасна війна – "це комбінація класичних бойових дій, з елементами високосучасної технологічної зброї плюс елементи гібридної, інформаційної та кібервійни".

НАТО не має досвіду у веденні таких бойових дій, зазначив Павел.

"Такий досвід отримали лише українська та російська армії, вони мають розуміння, як використовувати нові способи ведення війни", – заявив він, додавши, що західні країни "вивчають уроки з поля бою в Україні".

8 травня 2025 року повідомлялося, що Нідерланди готуються до нападу Росії через рік після завершення війни проти України.

16 травня у МЗС Литви заявили, що саміт НАТО у Гаазі має гарантувати підтримку ЗСУ.

17 травня глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що НАТО до 2030 року стане сильнішим, а у Росії буде "похмілля".