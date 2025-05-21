НАТО не хватает опыта в ведении современной войны, он есть только у Украины и РФ – Павел

Чешский президент заявил, что западные страны "изучают уроки с поля боя в Украине"

Петр Павел (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

У НАТО недостаточно опыта в ведении современной войны, он есть только у России и Украины. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает DW.

По его словам, несмотря на то, что за последние 10 лет в НАТО произошли значительные "изменения" и "адаптация к новым ситуациям", его боеспособность остается недостаточной.

Чешский президент убежден, что Альянс готов для серьезных военных действий "со многими ограничениями". По его словам, на примере российско-украинской войны мир увидел, что современная война – "это комбинация классических боевых действий с элементами высокосовременного технологического оружия плюс элементы гибридной, информационной и кибервойны".

У НАТО нет опыта в ведении таких боевых действий, отметил Павел.

"Такой опыт получили только украинская и российская армии, они понимают, как использовать новые способы ведения войны", – заявил он, добавив, что западные страны "изучают уроки с поля боя в Украине".

8 мая 2025 сообщалось, что Нидерланды готовятся к нападению России через год после завершения войны против Украины.

16 мая в МИД Литвы заявили, что саммит НАТО в Гааге должен гарантировать поддержку ВСУ.

17 мая глава МИД Польши Сикорский заявил, что НАТО к 2030 году станет сильнее, а у России будет "похмелье".