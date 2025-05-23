Финляндия заявила, что два российских самолета нарушили ее воздушное пространство

Российские Су-27 (Фото: ЕРА/ANATOLY MALTSEV)

Министерство обороны Финляндии заявило, что два российских самолета нарушили воздушное пространство страны. Хельсинки проводят расследование.

Как отметили в финском оборонном ведомстве, два российских самолета нарушили воздушное пространство Финляндии днем 23 мая в районе южного города Порвоо – в 130 километрах от границы с РФ.

"Мы серьезно относимся к подозрению о нарушении границы и ведем расследование", – заявил министр обороны Антти Хякканен.

Накануне, 22 мая, польское Минобороны заявило о перехвате российского бомбардировщика Су-24, который "выполнял опасные маневры". Россия регулярно нарушает воздушные просторы стран ЕС.