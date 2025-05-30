Росія справді нарощує сили на кордоні з Фінляндією – Келлог
Росія насправді нарощує сили на кордоні з Фінляндією, заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог в інтерв'ю телеканалу ABC News.
За його словами, лідери Німеччини, Франції та Великої Британії вважають, що перебувають у зоні ризику через можливість нападу Росії на Європу. У цьому контексті посадовець також навів приклад Фінляндії.
"Знаєте, я вчора був у посолки Фінляндії [Леени-Кайси Мікколи]... І росіяни насправді нарощують сили на їхньому кордоні. Фінляндія має найпротяжніший кордон з Росією. І вони, очевидно, також мають занепокоєння", – розповів Келлог.
Він підтвердив, що зараз Фінляндія відчуває загрозу з боку Росії.
"І у них дійсно чудовий президент, Александр Стубб, і він також говорив [з цього приводу] з президентом [Дональдом Трампом]", – зазначив спецпосланець.
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