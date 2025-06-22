Буданов доложил президенту: Россия готовит новые военные операции против Европы

Украина будет информировать партнеров о фактах, полученных ее разведкой, отметил глава государства

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов (Фото: Офис президента)

У Украины есть доказательства, что РФ готовит новые военные операции на территории Европы, сообщил президент Владимир Зеленский после доклада начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

"Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского руководства и доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы", – рассказал глава государства.

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Зеленский отметил, что Украина будет информировать партнеров о фактах, полученных ее разведкой.

Президент анонсировал совместные решения для защиты, в частности, с Великобританией и Европейским союзом.

"Фиксируем также и очень ощутимый ущерб, наносимый санкциями российской экономической системе, что подтверждает правильность нашего курса на принуждение России к окончанию войны из-за усиления санкционного и иного давления", – добавил руководитель Украины.

Кроме этого, Буданов сообщил главе государства "многие детали" насчет ситуации в России и ее оборонно-промышленном комплексе.

"Видим основные болевые точки государства-агрессора и будем наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей, а также существенного снижения российского потенциала агрессий", – отметил Зеленский.

В начале июня ГУР заявило LIGA.net , что разведка считает маловероятным нападение России на страны НАТО в краткосрочной перспективе, конкретно через два-четыре года после завершения войны против Украины.

, что разведка считает маловероятным нападение России на страны НАТО в краткосрочной перспективе, конкретно через два-четыре года после завершения войны против Украины. В то же время, в ведомстве отметили, что Москва продолжит меры так называемой "гибридной агрессии" для ослабления единства и возникновения предпосылок к усилению прокремлевских сил в отдельных странах Европы.