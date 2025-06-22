Буданов доповів президенту: Росія готує нові військові операції проти Європи

Україна буде інформувати партнерів про факти, які отримала її розвідка, зауважив глава держави

Володимир Зеленський та Кирило Буданов (Фото: Офіс президента)

Україна має докази, що РФ готує нові військові операції на території Європи, повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

"Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи", – розповів глава держави.

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Зеленський зазначив, що Україна буде інформувати партнерів про факти, які отримала її розвідка.

Президент анонсував спільні рішення для захисту, зокрема, з Великою Британією та Європейським союзом.

"Фіксуємо також і дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску", – додав керівник України.

Окрім цього, Буданов повідомив главі держави "багато деталей" стосовно ситуації у Росії та її оборонно-промисловому комплексі.

"Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій", – зауважив Зеленський.

На початку червня ГУР заявило LIGA.net , що розвідка вважає малоймовірним напад Росії на країни НАТО у короткостроковій перспективі, конкретно за два-чотири роки після завершення війни проти України.

, що розвідка вважає малоймовірним напад Росії на країни НАТО у короткостроковій перспективі, конкретно за два-чотири роки після завершення війни проти України. Водночас у відомстві зазначили, що Москва продовжить заходи так званої "гібридної агресії" для послаблення єдності та виникнення передумов до посилення прокремлівських сил в окремих країнах Європи.