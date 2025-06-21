Путін хоче захопити всю Україну, ухвалили три рішення – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Україну – та ухвалила ряд нових рішень щодо санкцій, виробництва дронів і кадрів, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави зазначив, що 20 червня Путін "влаштував бенефіс, зокрема, і для США", й додав, що диктатор "говорив абсолютно відверто".

"Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, – він так сам сформований, російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць", – пояснив президент.

Зеленський наголосив, що Україна захищатиметься, і що "кожному у світі треба визначатись". Він додав, що, Україна ухвалила ряд нових рішень, враховуючи "відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись".

По-перше, глава держави анонсував нові українські міжнародні заходи "заради дійсно відчутних" санкцій світу проти Росії. Також президент обіцяє активізацію всієї санкційної роботи в Україні: "Щоб кожен, хто досі допомагає Росії, або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, – щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність".

По-друге, Україна скерує більше ресурсів у виробництво дронів усіх типів – від далекобійних до "конкретного захисту від російських ніг на фронті", пояснив Зеленський.

По-третє, додав він, будуть кадрові зміни, у тому числі в українському дипломатичному корпусі, а також "в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості".

Глава держави зазначив, що за місяць – зокрема, у форматі наради з усіма послами України – влада зробить висновки щодо змін у дипломатичному корпусі.

"Зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію – на окупанта, – щоб ускладнити їм ситуацію, а отже, щоб спростити нам шлях до миру", – розповів президент.

Також він зазначив, що дав непублічні доручення керівнику Служби безпеки України Василю Малюку, й анонсував нові рішення Ради національної безпеки та оборони.

Зеленський обіцяє "фактично в щоденному режимі" інформувати про діяльність українських дипломатів заради досягнення цілей країни.

Нові Путінські заяви прозвучали 20 червня під час щорічного так званого Петербурзького міжнародного економічного форуму. З-поміж іноземних керівників на захід приїхав лише президент Індонезії.

Зокрема, диктатор заявив, що російськими територіями є те, куди "ступає нога російського солдата". Міністр закордонних справ Сибіга відповів, що "Путіну немає діла до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими безпілотниками".

Речник МЗС Тихий зазначав, що Росія відверто ігнорує мирні ініціативи американської сторони і вірить, що може уникнути негативних наслідків таких дій, – це виставляє Вашингтон слабким.