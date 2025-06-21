Путін хоче захопити всю Україну, ухвалили три рішення – Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Україну – та ухвалила ряд нових рішень щодо санкцій, виробництва дронів і кадрів, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Глава держави зазначив, що 20 червня Путін "влаштував бенефіс, зокрема, і для США", й додав, що диктатор "говорив абсолютно відверто".
"Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, – він так сам сформований, російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць", – пояснив президент.
Зеленський наголосив, що Україна захищатиметься, і що "кожному у світі треба визначатись". Він додав, що, Україна ухвалила ряд нових рішень, враховуючи "відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись".
По-перше, глава держави анонсував нові українські міжнародні заходи "заради дійсно відчутних" санкцій світу проти Росії. Також президент обіцяє активізацію всієї санкційної роботи в Україні: "Щоб кожен, хто досі допомагає Росії, або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, – щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність".
По-друге, Україна скерує більше ресурсів у виробництво дронів усіх типів – від далекобійних до "конкретного захисту від російських ніг на фронті", пояснив Зеленський.
По-третє, додав він, будуть кадрові зміни, у тому числі в українському дипломатичному корпусі, а також "в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості".
Глава держави зазначив, що за місяць – зокрема, у форматі наради з усіма послами України – влада зробить висновки щодо змін у дипломатичному корпусі.
"Зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію – на окупанта, – щоб ускладнити їм ситуацію, а отже, щоб спростити нам шлях до миру", – розповів президент.
Також він зазначив, що дав непублічні доручення керівнику Служби безпеки України Василю Малюку, й анонсував нові рішення Ради національної безпеки та оборони.
Зеленський обіцяє "фактично в щоденному режимі" інформувати про діяльність українських дипломатів заради досягнення цілей країни.
- Нові Путінські заяви прозвучали 20 червня під час щорічного так званого Петербурзького міжнародного економічного форуму. З-поміж іноземних керівників на захід приїхав лише президент Індонезії.
- Зокрема, диктатор заявив, що російськими територіями є те, куди "ступає нога російського солдата". Міністр закордонних справ Сибіга відповів, що "Путіну немає діла до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими безпілотниками".
- Речник МЗС Тихий зазначав, що Росія відверто ігнорує мирні ініціативи американської сторони і вірить, що може уникнути негативних наслідків таких дій, – це виставляє Вашингтон слабким.