МЗС: Росія салютує США одним пальцем

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Росія відверто ігнорує мирні ініціативи американської сторони і вірить, що може уникнути негативних наслідків таких дій. Це виставляє США слабкими. Таку думку висловив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий в мережі Х.

Тихий відреагував на заяву прессекретаря російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова, який заявив, що Росія не зупиниться, бо має "стратегічну перевагу".

"США: закликають до негайного припинення вбивств. Пєсков: салютує одним пальцем", – написав Тихий.

За його словами, що довше росіяни віритимуть, що зможуть уникнути наслідків за відверту відмову від мирних зусиль США, то більше вони зроблять, щоб США виглядали слабкими.