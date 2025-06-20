Георгий Тихий (Фото: МИД)

Россия откровенно игнорирует мирные инициативы американской стороны и верит, что может уйти от негативных последствий таких действий. Это выставляет США слабыми. Такое мнение высказал представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий в сети Х.

Тихий отреагировал на заявление пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что Россия не остановится, поскольку имеет "стратегическое преимущество".

"США: призывают к немедленному прекращению убийств. Песков: салютует одним пальцем", – написал Тихий.

По его словам, чем дольше россияне будут верить, что смогут избежать последствий откровенного отказа от мирных усилий США, тем больше они сделают, чтобы США выглядели слабыми.