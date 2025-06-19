Сибига: 100 дней Россия усиливает террор против Украины, а не прекращает его

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Прошло ровно 100 дней, как Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов по прекращению огня, в то же время Россия продолжает игнорировать его, усиливая террор. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, 19 июня прошло ровно 100 дней с тех пор, как Украина безоговорочно приняла мирное предложение США о полном прекращении огня, прекращении убийств и продвижении настоящего мирного процесса.

Глава МИД отметил, что все это время Россия отвергает базовый первый шаг к миру.

"100 дней российских манипуляций и упущенных возможностей прекратить войну. 100 дней Россия усиливает террор против Украины, а не прекращает его", – написал Сибига.

Министр подчеркнул, что Украина остается преданной миру, а Россия продолжает выбирать войну, игнорируя усилия США по прекращению убийств.

"Пора действовать сейчас и заставить Россию к миру. Мир через силу, усиление санкций и расширенные возможности для Украины", — резюмировал Сибига.

11 марта 2025 года во время встречи в Саудовской Аравии с США Украина согласилась на прекращение огня сроком на 30 дней.

10 мая Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с Трампом: Украина и все союзники предложили России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая.

В случае отказа представители Европы угрожали Москве санкциями и новой помощью Украине, скоординированными с США.

Однако Москва в ответ выдвигает очередные ультимативные требования.