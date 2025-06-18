МИД отреагировал на требование РФ уничтожить оружие, предоставленное Украине партнерами

В российском МИД утверждают, что Украина должна будет утилизировать оружие в рамках мирного соглашения

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Абсурдные требования России по уничтожению оружия, которое получила Украина от партнеров, свидетельствует о полном игнорировании дипломатических усилий Соединенных Штатов. Так спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на очередной ультиматум россиян.

"Российские чиновники почти каждый день выдвигают новые абсурдные требования. Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное игнорирование усилий Соединенных Штатов по прекращению войны", — написал Тихий.

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16 июня на пропагандистском ресурсе Известия вышло интервью заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко. В нем он заявил, что в рамках любого соглашения о перемирии Москва будет настаивать на том, чтобы Украина уничтожила все оружие, предоставленное Западом.

"Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они должны быть сокращены, утилизированы и гарантированы", – заявил Грушко.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией.

В тот же день российские пропагандисты опубликовали так называемый меморандум, который РФ передала Украине в ходе переговоров.

В МИД назвали "меморандум" оккупантов набором старых ультиматумов.