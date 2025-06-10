МИД: В настоящее время подготовка к третьему раунду переговоров в Стамбуле не ведется

По словам Георгия Тихого, формат пока не продемонстрировал своей результативности в вопросе прекращения огня

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина пока не проводит подготовку к третьему раунду переговоров в Стамбуле, потому что Россия отвечает на предложения украинской стороны только ультиматумами. Успеха удалось достичь только в вопросе обмена пленными. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"Две встречи в Стамбуле в мае и июне привели к ограниченному результату на гуманитарном треке, который для нас важен, но иного результата не было по причине неконструктивной позиции России", – заявил Тихий.

По его словам, Россия выдвигает только ультиматумы и нереалистичные требования. Соответственно возник вопрос, чего достигает стамбульский формат.

"Если речь идет об обмене пленными, то этим занимаются другие группы, этот процесс продолжался и до встречи в Стамбуле. Не обязательно отправлять целого министра обороны за границу, чтобы договориться об обмене. Если люди такого уровня [представители РФ на переговорах] не способны решать фундаментальные вопросы, такие как прекращение огня, очевидно нужна встреча лидеров", – заявил он.

Тихий сообщил, что президент Владимир Зеленский готов ко встрече на самом высоком уровне "хоть завтра", но Россия избегает этого предложения.

"Поэтому рано говорить о любой подготовке к третьему раунду", – сказал он.

Тихий еще раз призвал партнеров Украины "больше ничего не ждать и усиливать давление на Россию".

"Если бы это произошло раньше, уже были бы результаты стамбульских встреч", – подчеркнул представитель МИД.