МИД: В настоящее время подготовка к третьему раунду переговоров в Стамбуле не ведется
Украина пока не проводит подготовку к третьему раунду переговоров в Стамбуле, потому что Россия отвечает на предложения украинской стороны только ультиматумами. Успеха удалось достичь только в вопросе обмена пленными. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
"Две встречи в Стамбуле в мае и июне привели к ограниченному результату на гуманитарном треке, который для нас важен, но иного результата не было по причине неконструктивной позиции России", – заявил Тихий.
По его словам, Россия выдвигает только ультиматумы и нереалистичные требования. Соответственно возник вопрос, чего достигает стамбульский формат.
"Если речь идет об обмене пленными, то этим занимаются другие группы, этот процесс продолжался и до встречи в Стамбуле. Не обязательно отправлять целого министра обороны за границу, чтобы договориться об обмене. Если люди такого уровня [представители РФ на переговорах] не способны решать фундаментальные вопросы, такие как прекращение огня, очевидно нужна встреча лидеров", – заявил он.
Тихий сообщил, что президент Владимир Зеленский готов ко встрече на самом высоком уровне "хоть завтра", но Россия избегает этого предложения.
"Поэтому рано говорить о любой подготовке к третьему раунду", – сказал он.
Тихий еще раз призвал партнеров Украины "больше ничего не ждать и усиливать давление на Россию".
"Если бы это произошло раньше, уже были бы результаты стамбульских встреч", – подчеркнул представитель МИД.
- 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных.
- В тот же день российские пропагандисты опубликовали так называемый меморандум, который РФ передала Украине в ходе переговоров.
- Заместитель председателя Совбеза России Медведев сделал заявление о "настоящей цели" переговоров в Стамбуле. Сенатор-республиканец Грэм заявил, что этим Россия дала понять, что не заинтересована в мире.