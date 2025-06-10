МЗС: Наразі підготовка до третього раунду переговорів у Стамбулі не відбувається

За словами Георгія Тихого, формат поки що не продемонстрував своєї результативності в питанні припинення вогню

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна наразі не проводить підготовку до третього раунду переговорів у Стамбулі, адже Росія відповідає на пропозиції української сторони лише ультиматумами. Успіху вдалося досягти лише у питанні обміну полоненими. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Дві зустрічі у Стамбулі в травні і червні призвели до обмеженого результату на гуманітарному треку, який є для нас важливим, але іншого результату не було з причини неконструктивної позиції Росії", – заявив Тихий.

За його словами, Росія висуває лише ультиматуми та нереалістичні вимоги. Відповідно, постало питання, чого досягає стамбульський формат.

"Якщо йдеться про обмін полоненими, то цим займаються інші групи, цей процес тривав і до зустрічі у Стамбулі. Не обов’язково відправляти цілого міністра оборони за кордон, щоб домовитися про обмін. Якщо люди такого рівня [представники РФ на переговорах] не здатні розв'язувати фундаментальні питання, такі як припинення вогню, очевидно, потрібна зустріч лідерів", – заявив він.

Тихий повідомив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі на найвищому рівні "хоч завтра", але Росія уникає цієї пропозиції.

"Тому рано говорити про будь-яку підготовку до третього раунду", – сказав він.

Тихий ще раз закликав партнерів України "більше нічого не чекати та посилювати тиск на Росію".

"Якби це сталося раніше, вже б були результати стамбульських зустрічей", – наголосив представник МЗС.