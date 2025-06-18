МЗС відреагувало на вимогу Росії знищити зброю, надану Україні партнерами

У російському МЗС стверджують, що Україна повинна буде утилізувати зброю у межах мирної угоди

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Абсурдні вимоги Росії щодо знищення зброї, яку отримала Україна від партнерів, свідчать про повне ігнорування дипломатичних зусиль Сполучених Штатів. Так речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на черговий ультиматум росіян.

"Російські чиновники майже щодня висувають нові абсурдні вимоги. Повна неадекватність. Москва демонструє повне ігнорування зусиль Сполучених Штатів щодо припинення війни", – написав Тихий.

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16 червня на пропагандистському ресурсі Известия вийшло інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Росії Олександра Грушка. У ньому він заявив, що у межах будь-якої угоди про перемир'я Москва наполягатиме на тому, щоб Україна знищила всю зброю, надану Заходом.

"Усі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони мають бути скорочені, утилізовані й гарантовані", – заявив Грушко.

2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією.

Того самого дня російські пропагандисти опублікували так званий меморандум, який РФ передала Україні під час перемовин.

У МЗС назвали "меморандум" окупантів набором старих ультиматумів.