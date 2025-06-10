МЗС – про "меморандум" Росії: Набір старих ультиматумів, які не є навіть подобою дипломатії

Георгій Тихий висловив жаль з приводу того, що Росія знущається з мирних зусиль партнерів України

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

В Україні вважають "меморандум", який Росія передала під час перемовин у Стамбулі, набором старих ультиматумів. Таку думку на брифінгу висловив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Він зазначив, що росіяни самі злили цей документ у публічний простір після другого раунду переговорів 2 червня.

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"І, до речі, ми не розуміємо цю логіку. Тобто вони спочатку там нібито не передали нам, бо боялися якихось витоків, потім самі його після Стамбула опублікували", – сказав Тихий.

За його словами, після публікації "меморандуму" всі мали змогу побачити, що в ньому "набір старих ультиматумів, які не є взагалі навіть подобою якоїсь дипломатії, спробою врегулювати, знайти мирне вирішення, дипломатичне вирішення війни".

"Уже перший пункт сам по собі чого вартий. Визнання п’яти регіонів України, як Росія, міжнародне визнання, виведення звідти Сил оборони України. Ну це просто якісь нісенітниці", – сказав речник МЗС.

Він висловив жаль з приводу того, що Росія знущається з мирних зусиль партнерів України та демонструє, що вона не збирається завершувати війну. Тихий вважає, що РФ продовжить знущатися, доки не отримає "санкційний ляпас по обличчю".