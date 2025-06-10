Зеленський про переговори в Стамбулі: Росіяни визнали, що їхній меморандум є ультиматумом

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online заявив, що Росія прямо сказала українській делегації під час переговорів у Стамбулі, що її меморандум – це ультиматум, який Україна не прийме.

"Ми хочемо припинити війну, але для цього потрібна воля обох сторін. Якщо інша сторона не готова до цього, вона завжди щось придумає. Тож питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян", – зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україні потрібні сильні посередники, які не дозволять росіянам вийти з домовленостей, досягнутих за столом переговорів.

"Сполучені Штати поки що не показують себе сильним посередником: росіяни сказали, що їх не повинно бути за столом переговорів, а вони просто пішли. Чому? Через їхню м'яку політику щодо Росії", – розповів Зеленський.

Глава держави підкреслив, що російська тактика спрямована на послаблення позицій західних партнерів України та затягування переговорного процесу.

"Росіяни – абсолютні чемпіони світу з брехні. Якщо питання війни буде лише частиною більшої геополітичної головоломки, позиція партнерів слабшатиме", – сказав Зеленський.

Президент закликав країни-посередники не керуватись економічними інтересами, а зосередитись на суті – зупиненні війни та захисті життів.

Щодо можливих компромісів Зеленський наголосив, що українська делегація має мандат лише на гуманітарні питання: обмін полоненими, повернення викрадених дітей, припинення вогню. Водночас обговорення суверенітету та територіальної цілісності – поза межами мандата.

"Моя робота – вести діалог про території, які вкрав російський диктатор Володимир Путін. Але ми не визнаємо ці території російськими. Якщо отримаємо реальні гарантії безпеки, тоді можна буде розв'язувати питання територій дипломатично, а не зі зброєю", – зазначив він.

2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. На зустрічі вдалося домовитися, зокрема, про новий обмін полоненими й тілами загиблих військових.

Того самого дня російські пропагандисти опублікували так званий меморандум, який РФ передала Україні під час перемовин.

Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв зробив заяву про "справжню мету" переговорів у Стамбулі. Сенатор-республіканець Грем заявив, що цим Росія дала зрозуміти, що не зацікавлена в мирі.