Зеленський про переговори в Стамбулі: Росіяни визнали, що їхній меморандум є ультиматумом
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online заявив, що Росія прямо сказала українській делегації під час переговорів у Стамбулі, що її меморандум – це ультиматум, який Україна не прийме.
"Ми хочемо припинити війну, але для цього потрібна воля обох сторін. Якщо інша сторона не готова до цього, вона завжди щось придумає. Тож питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян", – зазначив Зеленський.
Президент також підкреслив, що Україні потрібні сильні посередники, які не дозволять росіянам вийти з домовленостей, досягнутих за столом переговорів.
"Сполучені Штати поки що не показують себе сильним посередником: росіяни сказали, що їх не повинно бути за столом переговорів, а вони просто пішли. Чому? Через їхню м'яку політику щодо Росії", – розповів Зеленський.
Глава держави підкреслив, що російська тактика спрямована на послаблення позицій західних партнерів України та затягування переговорного процесу.
"Росіяни – абсолютні чемпіони світу з брехні. Якщо питання війни буде лише частиною більшої геополітичної головоломки, позиція партнерів слабшатиме", – сказав Зеленський.
Президент закликав країни-посередники не керуватись економічними інтересами, а зосередитись на суті – зупиненні війни та захисті життів.
Щодо можливих компромісів Зеленський наголосив, що українська делегація має мандат лише на гуманітарні питання: обмін полоненими, повернення викрадених дітей, припинення вогню. Водночас обговорення суверенітету та територіальної цілісності – поза межами мандата.
"Моя робота – вести діалог про території, які вкрав російський диктатор Володимир Путін. Але ми не визнаємо ці території російськими. Якщо отримаємо реальні гарантії безпеки, тоді можна буде розв'язувати питання територій дипломатично, а не зі зброєю", – зазначив він.
- 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. На зустрічі вдалося домовитися, зокрема, про новий обмін полоненими й тілами загиблих військових.
- Того самого дня російські пропагандисти опублікували так званий меморандум, який РФ передала Україні під час перемовин.
- Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв зробив заяву про "справжню мету" переговорів у Стамбулі. Сенатор-республіканець Грем заявив, що цим Росія дала зрозуміти, що не зацікавлена в мирі.