Зеленский о переговорах в Стамбуле: РФ признала, что её меморандум является ультиматумом

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил, что Россия прямо сказала украинской делегации во время переговоров в Стамбуле, что ее меморандум – это ультиматум, который Украина не примет.

"Мы хотим прекратить войну, но для этого нужна воля обеих сторон. Если другая сторона не готова к этому, она всегда что-нибудь придумает. Поэтому вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян", – отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украине нужны сильные посредники, не позволяющие россиянам выйти из договоренностей, достигнутых за столом переговоров.

"Соединенные Штаты пока не показывают себя сильным посредником: россияне сказали, что их не должно быть за столом переговоров, а они просто ушли. Почему? Из-за их мягкой политики в отношении России", – рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что российская тактика направлена на ослабление позиций западных партнеров Украины и затягивание переговорного процесса.

"Россияне – абсолютные чемпионы мира по лжи. Если вопрос войны будет лишь частью большей геополитической головоломки, позиция партнеров будет ослабевать", – сказал Зеленский.

Президент призвал страны-посредники не руководствоваться экономическими интересами, а сосредоточиться на сущности – остановке войны и защите жизней.

Относительно возможных компромиссов Зеленский подчеркнул, что у украинской делегации есть мандат только на гуманитарные вопросы: обмен пленными, возвращение похищенных детей, прекращение огня. В то же время, обсуждение суверенитета и территориальной целостности – за пределами мандата.

"Моя работа – вести диалог о территориях, которые украл российский диктатор Владимир Путин. Но мы не признаем эти территории российскими. Если получим реальные гарантии безопасности, тогда можно будет решать вопросы территорий дипломатично, а не с оружием", – отметил он.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных.

В тот же день российские пропагандисты опубликовали так называемый меморандум, который РФ передала Украине в ходе переговоров.

Заместитель председателя Совбеза России Медведев сделал заявление о "настоящей цели" переговоров в Стамбуле. Сенатор-республиканец Грэм заявил, что этим Россия дала понять, что не заинтересована в мире.