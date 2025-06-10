МИД – о "меморандуме" РФ: Набор ультиматумов, которые не являются и подобием дипломатии

Георгий Тихий выразил сожаление по поводу того, что Россия издевается над мирными усилиями партнеров Украины

Георгий Тихий (Фото: МИД)

В Украине считают "меморандум", который Россия передала во время переговоров в Стамбуле набором старых ультиматумов. Такое мнение на брифинге высказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Он отметил, что россияне сами слили этот документ в публичное пространство после второго раунда переговоров 2 июня.

Читайте также Имитация вместо переговоров – что принесла очередная встреча в Стамбуле

"И, кстати, мы не понимаем эту логику. То есть они сначала там якобы не передали нам, потому что боялись каких-то утечек, потом сами его после Стамбула опубликовали", – сказал Тихий.

По его словам, после публикации "меморандума" все могли увидеть, что в нем "набор старых ультиматумов, которые не являются вообще даже подобием какой-то дипломатии, попыткой урегулировать, найти мирное решение, дипломатическое решение войны".

"Уже первый пункт сам по себе чего стоит. Признание пяти регионов Украины, как Россия, международное признание, вывод оттуда Сил обороны Украины. Ну это просто какая-то чушь", – сказал спикер МИД.

Он выразил сожаление по поводу того, что Россия издевается над мирными усилиями партнеров Украины и демонстрирует, что она не собирается завершать войну. Тихий считает, что РФ продолжит издеваться, пока не получит "санкционную оплеуху по лицу".