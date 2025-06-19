Сибіга: 100 днів Росія посилює терор проти України, а не припиняє його

Глава дипломатії наголосив, що Україна залишається відданою миру, а Росія продовжує обирати війну

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Минуло рівно 100 днів, як Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо припинення вогню, водночас Росія продовжує ігнорувати її, посилюючи терор. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, 19 червня минуло рівно 100 днів відтоді, як Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США щодо повного припинення вогню, припинення вбивств та просування справжнього мирного процесу.

Глава МЗС зазначив, що увесь цей час Росія відкидає базовий перший крок до миру.

"100 днів російських маніпуляцій та втрачених можливостей припинити війну. 100 днів Росія посилює терор проти України, а не припиняє його", – написав Сибіга.

Міністр наголосив, що Україна залишається відданою миру, а Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США щодо припинення вбивств.

"Настав час діяти зараз і змусити Росію до миру. Мир через силу, посилення санкцій та розширені можливості для України", – резюмував Сибіга.

11 березня 2025 року під час зустрічі у Саудівській Аравії зі США Україна погодилась на припинення вогню терміном на 30 днів.

10 травня Зеленський і партнери провели телефонну розмову з Трампом: Україна та всі союзники запропонували Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.

У випадку відмови представники Європи погрожували Москві санкціями та новою допомогою Україні, скоординованими зі США.

Однак Москва у відповідь висуває чергові ультимативні вимоги.