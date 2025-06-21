Путин хочет захватить всю Украину, приняли три решения – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину – и приняла ряд новых решений по санкциям, производству дронов и кадров, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава государства отметил, что 20 июня Путин "устроил бенефис, в том числе и для США", и добавил, что диктатор "говорил совершенно откровенно".

"Да, он хочет всю Украину, и хочет не четыре года, не с 2014 года, а давно, – он так же сформирован, российским империализмом. И когда он говорит об Украине и что-то там еще о ногах русских солдат, он говорит также о Беларуси, о странах Балтии, о Молдове, и о Кавказе, и о таких странах, как Казахстан, и. Власти Путина заканчиваются там, где заканчиваются возможности российских убийц", – пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет защищаться и что "каждому в мире нужно определяться". Он добавил, что Украина приняла ряд новых решений, учитывая "откровенность российских убийц, которые заявляют, что не собираются останавливаться".

Во-первых, глава государства анонсировал новые украинские международные мероприятия "ради действительно ощутимых" санкций мира против России. Также президент обещает активизацию всей санкционной работы в Украине: "Чтобы каждый, кто до сих пор помогает России, или каким-либо образом с ней сотрудничает, или сохраняет бизнесы на оккупированной территории, чтобы каждый человек почувствовал, что это абсолютно преступная деятельность".

Во-вторых, Украина направит больше ресурсов на производство дронов всех типов – от дальнобойных до "конкретной защиты от российских ног на фронте", пояснил Зеленский.

В третьих, добавил он, будут кадровые изменения, в том числе в украинском дипломатическом корпусе, а также "в управлении институтами, чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости".

Глава государства отметил, что через месяц – в частности, в формате совещания со всеми послами Украины – власти сделают выводы об изменениях в дипломатическом корпусе.

"Сейчас месяц особых мер ради нового давления на Россию – на оккупанта, чтобы усложнить им ситуацию, а значит, чтобы упростить нам путь к миру", – рассказал президент.

Также он отметил, что дал непубличные поручения руководителю Службы безопасности Украины Василию Малюку и анонсировал новые решения Совета национальной безопасности и обороны.

Зеленский обещает "фактически в ежедневном режиме" информировать о деятельности украинских дипломатов ради достижения целей страны.

Новые Путинские заявления прозвучали 20 июня на ежегодном так называемом Петербургском международном экономическом форуме. Среди иностранных руководителей на мероприятие приехал только президент Индонезии.

В частности, диктатор заявил, что по российским территориям является то, куда "ступает нога российского солдата". Министр иностранных дел Сибига ответил, что "Путину нет дела до российских солдат или их ног, разорванных украинскими беспилотниками".

Представитель МИД Тихий отмечал, что Россия откровенно игнорирует мирные инициативы американской стороны и верит, что может избежать негативных последствий таких действий – это выставляет Вашингтон слабым.