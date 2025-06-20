Путину нет дела до российских солдат или их ног, разорванных украинскими дронами – Сибига

Глава МИД отметил, что "на самом деле, куда бы ни ступала нога российского солдата, он несет с собой только смерть, разрушение и опустошение"

Владимир Путин (Фото: EPA)

Диктатор Владимир Путин заявил, что российскими территориями есть то, куда "ступает нога российского солдата". Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил, что "Путину нет дела до российских солдат или их ног, разорванных украинскими беспилотниками".

По его словам, из всех последних безумных заявлений Путина особо выделяются слова о "ноге российского солдата".

Глава МИД отметил, что "на самом деле, куда бы ни ступала нога российского солдата, он несет с собой только смерть, разрушение и опустошение".

"Путину нет дела до российских солдат или их ног, разорванных украинскими беспилотниками. Он является массовым убийцей собственного народа. Он уже потерял миллион российских солдат в бессмысленной кровавой бане в Украине, не достигнув ни одной стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног", – заявил глава украинской дипломатии.

Чиновник добавил: пока диктатор РФ занят тем, что отправляет российские ноги вторгаться в другие государства, он ставит россиян внутри страны-агрессора на колени в экономическом плане.

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"Его циничные заявления служат лишь одной цели: отвлечь внимание общественности от полного провала его четвертьвекового правления. Он привел Россию в позорный клуб режимов-изгоев, таких как Северная Корея и Иран, международную изоляцию и бесконечную экономическую стагнацию, которая будет только ухудшаться", – рассказал Сибига.

По его мнению, единственным способом принудить Москву к миру является "лишить ее чувство безнаказанности".

"Увеличить поддержку обороноспособности Украины и нанести сокрушительный удар по российской экономике разрушительными санкциями. Признать Россию террористическим государством. Полностью изолировать ее. Вернуть Москву в чувства", – добавил глава МИД.

Он также отметил, что новые заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение американскими мирными усилиями: "В то время как США и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный российский военный преступник обсуждает планы захвата новых украинских территорий и убийства новых украинцев".

Новые Путинские заявления прозвучали на ежегодном так называемом Петербургском международном экономическом форуме. Среди иностранных руководителей на мероприятие приехал только президент Индонезии.

Спикер МИД Тихий отмечал, что Россия откровенно игнорирует мирные инициативы американской стороны и верит, что может избежать негативных последствий таких действий – это выставляет Вашингтон слабым.