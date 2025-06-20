Путіну немає діла до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими дронами – Сибіга

Глава МЗС зауважив, що "насправді, куди б не ступала нога російського солдата, він несе з собою лише смерть, руйнування і спустошення"

Володимир Путін (Фото: EPA)

Диктатор Володимир Путін заявив, що російськими територіями є те, куди "ступає нога російського солдата". Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів, що "Путіну немає діла до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими безпілотниками".

За його словами, з-поміж усіх останніх божевільних заяв Путіна особливо виділяються слова про "ногу російського солдата".

Глава МЗС зауважив, що "насправді, куди б не ступала нога російського солдата, він несе з собою лише смерть, руйнування і спустошення".

"Путіну немає діла до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими безпілотниками. Він є масовим вбивцею власного народу. Він вже втратив мільйон російських солдатів у безглуздій кривавій бані в Україні, не досягнувши жодної стратегічної мети. Один мільйон солдатів. Два мільйони ніг", – заявив глава української дипломатії.

Посадовець додав: поки диктатор РФ зайнятий тим, що відправляє російські ноги вторгатися в інші держави, він ставить росіян всередині країни-агресора на коліна в економічному плані.

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"Його цинічні заяви служать лише одній меті: відвернути увагу громадськості від повного провалу його чвертьвікового правління. Він привів Росію до ганебного клубу режимів-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран, міжнародної ізоляції та нескінченної економічної стагнації, яка буде тільки погіршуватися", – розповів Сибіга.

На його думку, єдиним способом примусити Москву до миру є "позбавити її відчуття безкарності".

"Збільшити підтримку обороноздатності України та завдати нищівного удару по російській економіці руйнівними санкціями. Визнати Росію терористичною державою. Повністю ізолювати її. Повернути Москву до тями", – додав глава МЗС.

Він також зазначив, що нові заяви Путіна демонструють повну зневагу до американських мирних зусиль: "У той час як США та решта світу закликають до негайного припинення вбивств, головний російський військовий злочинець обговорює плани захоплення нових українських територій та вбивства нових українців".

Нові Путінські заяви прозвучали під час щорічного так званого Петербурзького міжнародного економічного форуму. З-поміж іноземних керівників на захід приїхав лише президент Індонезії.

Речник МЗС Тихий зазначав, що Росія відверто ігнорує мирні ініціативи американської сторони і вірить, що може уникнути негативних наслідків таких дій – це виставляє Вашингтон слабким.