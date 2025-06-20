Путіну немає діла до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими дронами – Сибіга
Диктатор Володимир Путін заявив, що російськими територіями є те, куди "ступає нога російського солдата". Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів, що "Путіну немає діла до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими безпілотниками".
За його словами, з-поміж усіх останніх божевільних заяв Путіна особливо виділяються слова про "ногу російського солдата".
Глава МЗС зауважив, що "насправді, куди б не ступала нога російського солдата, він несе з собою лише смерть, руйнування і спустошення".
"Путіну немає діла до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими безпілотниками. Він є масовим вбивцею власного народу. Він вже втратив мільйон російських солдатів у безглуздій кривавій бані в Україні, не досягнувши жодної стратегічної мети. Один мільйон солдатів. Два мільйони ніг", – заявив глава української дипломатії.
Посадовець додав: поки диктатор РФ зайнятий тим, що відправляє російські ноги вторгатися в інші держави, він ставить росіян всередині країни-агресора на коліна в економічному плані.
"Його цинічні заяви служать лише одній меті: відвернути увагу громадськості від повного провалу його чвертьвікового правління. Він привів Росію до ганебного клубу режимів-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран, міжнародної ізоляції та нескінченної економічної стагнації, яка буде тільки погіршуватися", – розповів Сибіга.
На його думку, єдиним способом примусити Москву до миру є "позбавити її відчуття безкарності".
"Збільшити підтримку обороноздатності України та завдати нищівного удару по російській економіці руйнівними санкціями. Визнати Росію терористичною державою. Повністю ізолювати її. Повернути Москву до тями", – додав глава МЗС.
Він також зазначив, що нові заяви Путіна демонструють повну зневагу до американських мирних зусиль: "У той час як США та решта світу закликають до негайного припинення вбивств, головний російський військовий злочинець обговорює плани захоплення нових українських територій та вбивства нових українців".
- Нові Путінські заяви прозвучали під час щорічного так званого Петербурзького міжнародного економічного форуму. З-поміж іноземних керівників на захід приїхав лише президент Індонезії.
- Речник МЗС Тихий зазначав, що Росія відверто ігнорує мирні ініціативи американської сторони і вірить, що може уникнути негативних наслідків таких дій – це виставляє Вашингтон слабким.