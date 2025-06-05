Чи нападе Росія на НАТО після війни з Україною — свіжа оцінка ГУР

Головне управління розвідки Міноборони вважає малоймовірним напад Росії на країни НАТО у короткостроковій перспективі, конкретно за два-чотири роки після завершення війни проти України. Про це у ГУР повідомили у відповідь на інформаційний запит від LIGA.net.

Відповідаючи на запитання, чи реальна загроза того, що РФ може розпочати воєнні дії проти країн НАТО за два-чотири роки після завершення війни проти України, розвідка зазначила, що Кремль продовжує розглядати країни Заходу як потенційну загрозу можливого виникнення збройного протистояння у майбутньому.